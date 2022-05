Entre les prix des carburants, du gaz et de l’électricité qui ont flambé ou encore ceux des produits alimentaires achetés en supermarchés (NDLR : Test Achat a évalué la hausse à 6 % en un an), les répercussions sont importantes, surtout pour les familles les plus précarisées.

Ce n’est donc pas une surprise : l’ASBL "Les Ailes du Phoenix", basée à Bernissart, connaît actuellement un accroissement du nombre de bénéficiaires. Dans la conjoncture actuelle, cette situation est devenue difficile à gérer au vu des coûts d’exploitation en hausse constante.

Le carburant représente l’une des charges les plus lourdes pour l’association, que ce soit pour la collecte des invendus des magasins ou pour la livraison des colis aux citoyens qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’au lieu de distribution.

Pour continuer à remplir ses missions de la meilleure manière possible, la structure, qui ne bénéficie d’aucun subside direct pour ses frais de fonctionnement, vient de lancer un appel à la générosité des citoyens. Les dons peuvent être versés sur le compte de l’ASBL.

"Notre objectif est de trouver 100 personnes qui accepteraient de soutenir nos activités en versant chacune 5 euros par mois. Cela permettrait notamment de rembourser le leasing du véhicule utilisé afin de récolter les vivres et distribuer certains colis."