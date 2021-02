Le 4 janvier dernier, le conseil communal de Bernissart avait décidé d’introduire un recours contre l’arrêté du gouverneur datant du 14 décembre 2020 et fixant les dotations communales 2021 à la zone de secours Wapi.

"Ce recours a amené la ministre de l’Intérieur à annuler l’arrêté du gouverneur car ce dernier manque de motivation et ne permet pas aux communes de comprendre l’origine ou le mode de calcul de certains critères. Le gouverneur va donc devoir reprendre un autre arrêté, a indiqué Véronique Bilouet, directrice générale. On s’attend à ce qu’il prenne ce nouvel arrêté et on verra alors si on refait un recours en fonction de ce que l’arrêté contient."

Le bourgmestre a confirmé. "Il prendra certainement cet arrêté et on reviendra de toute façon vers vous ici au conseil puisque les autres communes vont le faire aussi."