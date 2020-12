S’il n’a pas encore retrouvé tous ses moyens physiques après avoir été victime du Covid, l’échevin des finances, Luc Wattiez (PS), tenait malgré tout la forme au moment de présenter le budget 2021. Ce dernier dégage un léger boni de 8 973 € à l’exercice propre.

"Pour la première fois, la circulaire nous autorisait à présenter notre budget en mali mais nous n’avons pas choisi cette voie."

Un article Covid de 9000 € a été prévu. "A leur retour de vacances, deux ouvriers se sont avérés positifs et au sein du personnel, il a fallu tester toutes les personnes qui les côtoyaient, pour un coût de 6000 €. Voilà pourquoi nous avons programmé une somme un peu plus importante si le cas se représente."

Pour que l’intervention du fonds des communes augmente, il faudrait, a souligné Luc Wattiez, "que nous augmentions notre fiscalité. A l’IPP, nous sommes à 8,5% depuis longtemps et nous n’avons pas fait le choix de passer à 8,8 % comme beaucoup d’autres communes. Quant à notre coût-vérité au niveau du traitement des déchets, il est à 104% et nous avions augmenté les taxes sur les immondices l’an dernier mais plus cette année. Nous avons aussi diminué notre nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale. Comment ? En privilégiant la réinsertion socioprofessionnelle en engageant des gens en article 60."

En matière d’investissements, la commune n’attend plus que la signature du ministre pour rénover le parking du Préau. "J’ai vu le projet, avec ilots de verdure et aire de pique-nique. Je suis impatient." L’échevin a demandé au groupe 6tem-ic d’activer ses contacts avec le ministre.

Les élus locaux entendent aussi poursuivre la cure de jouvence du Centre omnisports du Préau (toiture, nouveau revêtement…). "J’ai lu les critiques par rapport aux terrains de tennis, non refaits. Déjà, pour les interclubs, nous étions dans le premier confinement et ensuite, les terrains font partie de la zone de travaux et on ne peut d’ailleurs pas accéder à cette partie. Nous n’aurions donc pas pu les refaire maintenant", a assuré Luc Wattiez.

Travaux pour le foot



Quant au site de la Perche Couverte à Harchies, nous en avons parlé, il a reçu la confirmation d’un subside de plus de 596 000 €.

Globalement, à l’extraordinaire donc, les investissements se chiffrent à 3,196 millions, dont 1,311 million de subsides. Avec une idée forte. "La sécurité de notre patrimoine immobilier, a ainsi indiqué Luc Wattiez. Quand nous retrouvons des bâtiments communaux fracassés gratuitement, ça ne fait pas plaisir. Donc, nous allons installer des alarmes et des caméras pour éviter ça."

Ce sera le cas à la maison communale de Bernissart, à la salle communale d’Harchies, à la maison rurale de Blaton, au centre omnisports du Préau ou encore dans plusieurs écoles.

Bonne nouvelle aussi pour les clubs de foot. 70 000 € ont été inscrits pour des travaux de réparation de la toiture et de rénovation des vestiaires pour Harchies/Bernissart et 12 000 € sont prévus pour le remplacement de l’éclairage au terrain de Pommeroeul.