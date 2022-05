La commune aimerait acquérir la gare ou plutôt ce qu’il convient d’appeler l’ancienne gare de Blaton. Actuellement, la commune occupe une partie des bâtiments dans le cadre d’un contrat de concession pour le service de repassage Berni repasse. "Un service apprécié et qui est à l’étroit", a expliqué Roger Vanderstraeten.

Le bourgmestre a précisé qu’un notaire avait été sollicité pour estimer le bâtiment : "On ne parle ici que du bâtiment de la gare et des abords extérieurs côté rue, pas des quais ou d’autres éléments. Le notaire a estimé l’ensemble entre 125 000 et 140 000 €. Nous avons fixé un montant maximum d’achat à 140 000 € et, pour avoir une marge en fonction des frais, un crédit de 170 000 € sera inscrit au budget extraordinaire 2022 via une modification budgétaire."