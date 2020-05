Seul le village de… Bernissart est concerné dans un premier temps.

La distribution des masques va débuter ce mardi dans l’entité de Bernissart par le village de… Bernissart justement.

"Jeudi dernier, 25% des masques commandés via la zone de secours ont été mis à la disposition de l'administration, explique le bourgmestre, Roger Vanderstraeten. Nous avions décidé de patienter jusqu'à lundi afin d'avoir des nouvelles du reste de la commande pour pouvoir satisfaire tous les Bernissartois en même temps. N'ayant pas de date exacte pour la réception du solde, qui pourrait arriver cette semaine ou la semaine prochaine, nous avons décidé de distribuer malgré tout ceux que nous avions reçus avant ce long week-end de l'Ascension. Le village que nous pouvons fournir dans sa totalité et dont le nombre de masques à distribuer se rapproche le plus du nombre reçu est Bernissart."

La mise sous enveloppe a commencé ce mardi et la distribution aura lieu ces mardi et mercredi, uniquement sur le village de Bernissart.

Le masque n’est obligatoire qu’à partir de 12 ans à l’école mais chaque citoyen âgé de 11 ans minimum recevra un masque afin que les enfants qui auront 12 ans dans les semaines à venir aient leur masque.