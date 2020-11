L’annonce vendredi soir de l’autorisation de réouverture des piscines ne signifie pas automatiquement que toutes vont rouvrir leurs portes dès à présent. A Bernissart, ce ne sera pas le cas.

"Il n’y aura pas de réouverture cette année, souligne Kevin Brangers, président du centre omnisports du Préau. Nous sommes en attente du protocole de réouverture mais de toute façon, les écoles sont toujours en code rouge et le public scolaire représente tout de même la plus grande partie des nageurs. En plus, différents membres du personnel ont été touchés par le virus. Ils sont aujourd’hui rétablis mais nous ne voulons pas prendre de risques vis-à-vis de la santé et de la sécurité de notre personnel."

Et puis, une réouverture ne peut s’organiser en quelques heures. "Techniquement, c’est impossible. Il faut faire des tests de légionellose au niveau des eaux stagnantes pour les douches notamment et attendre les résultats. Donc, il aurait de toute façon fallu attendre une quinzaine de jours", assure Kevin Brangers.

Pour le reste, le comité de gestion du centre omnisports du Préau indique qu’il restera attentif à l'évolution de la crise sanitaire.