L’actualité liée aux piscines est fertile en Wallonie picarde ces derniers temps. Ainsi, celle de Bernissart est fermée depuis plusieurs mois mais plus pour très longtemps désormais. C’était annoncé et c’est confirmé, avec une date précise. C’est donc le 9 juin que la piscine de Bernissart rouvrira ses portes et ce à raison de plusieurs jours par semaine.

Elle sera accessible, sur réservations uniquement, le mercredi et le vendredi de 12 h à 20 h, le samedi de 14 h à 19 h et le dimanche de 9h à 13 h.

"Cette date signifiera aussi le retour des clubs sportifs dans notre bassin, souligne Kevin Brangers, président du centre omnisports du Préau. En ce qui concerne le retour des écoles à la piscine, comme l’année scolaire touche à sa fin, nous allons contacter les directions pour voir ce qu'il est possible de faire."

Rappelons que l’éclairage de la piscine a été remplacé et que des aménagements sont menés au niveau du hall d’entrée. La cafétéria du centre fait aussi l’objet de rénovations.

Infos et réservations au 069 561129.