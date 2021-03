Pour Kevin Brangers, président du centre omnisports du Préau, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte.

La piscine de Bernissart va-t-elle rouvrir ? La réponse est oui. Mais quand ? Difficile à dire. L’agacement de certains utilisateurs est manifeste, à l’image de cette maman dénonçant "la rentabilité qui est privilégiée au détriment du bien-être de nos enfants."

L’argument financier est mis en avant, c’est vrai, par les responsables du COP, le centre omnisports du Préau, pour expliquer la prolongation de la fermeture. Mais ce n’est pas le seul. Kevin Brangers, président du COP, avance plusieurs explications.

"Il y a d’abord les travaux. La zone de travaux nous empêche d’utiliser l’accès principal par le hall mais également l’accès par les terrains de tennis. Avant le Covid, nous avions planché sur une solution mais elle n’est plus d’actualité vu que les gens ne peuvent de toute façon pas se croiser en ce moment. Maintenant, il y a l’aspect financier. Il s’agit d’un service public et nous ne sommes pas là pour faire du bénéfice, je le confirme. Mais nous ne voulons pas non plus creuser le trou. Je rappelle que ce n’est pas la commune à proprement parler qui gère ici mais bien une ASBL."