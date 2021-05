Elle a été installée au niveau de la charpente du centre omnisports ce lundi.

Elle est enfin là. Une poutre de 3,5 tonnes et mesurant plus de 28 mètres de long est arrivée ce lundi au centre omnisports du Préau (COP) à Bernissart. Elle vient dans le but de pouvoir recouvrir la salle de sports.

"Une grue de levage a été utilisée pour l’installation de la poutre au niveau de la charpente de la salle. Elle va venir remplacer une poutre qui n’était plus en bon état afin d’assurer la bonne étanchéité de la salle, indique Kevin Brangers, président du centre omnisports du Préau. Il s’agit d’une poutre en lamellé-collé. Nous allons ainsi pouvoir couvrir le quart manquant de la toiture. Le délai de livraison était de 8 à 10 semaines. Elle est enfin là. Logiquement, dans une quinzaine de jours, tout devrait être recouvert."

Une bonne nouvelle donc qui permettra de continuer les travaux de refonte complète de la salle de sports.