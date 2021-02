Le conseiller Didier Delpomdor (6tem-ic) avait fait inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour du conseil communal pour demander la prolongation de l’action communale des chèques commerces locaux, opération qui s’inscrivait dans le cadre de la crise sanitaire et qui prévoit l’octroi d’un chèque de 10 € à chaque habitant de la commune.

La directrice générale, Véronique Bilouet, a fait le point sur l’action. "Sur 12000 chèques disponibles, 9000 ont été distribués et 5576 ont déjà été rentrés par les commerçants et donc remboursés par la commune."

Il reste donc encore 3000 chèques disponibles !

Pour le bourgmestre, Roger Vanderstraeten (PS), il ne sert à rien de prolonger l’action uniquement de semaine en semaine puisque la crise n’est pas terminée. "En plus, les coiffeurs n’ont pas encore pu rouvrir et pour rester équitable, il faut leur laisser le temps de pouvoir bénéficier eux aussi de cette opération. C’est la raison pour laquelle nous allons permettre la validité des chèques jusqu’à la fin du mois d’octobre et que le remboursement sera possible jusqu’à la fin de l’année."

Le point a recueilli l’unanimité.

Infos auprès de l’ADL (place de Blaton, 29) au 069/59 05 61 ou via adl@bernissart.be