Le député Hervé Cornillie a interrogé la ministre de l’environnement, Céline Tellier, sur le volet nature et environnement du dossier. Elle avance le respect de conditions.

Le débat autour du projet de Bernissart Lac se poursuit. C'est ainsi que le député Hervé Cornillie (MR) a interrogé la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo), sur le volet nature et environnement.

"Le plan communal d'aménagement révisionnel du site comprend un projet de construction de 175 nouveaux logements aux abords du lac, a d’abord indiqué le député, selon lequel ce projet impacte immanquablement la nature et l'environnement immédiat du site. La mobilisation des citoyens ne s'est d'ailleurs pas fait attendre et l'association "Natur'au lac" a vu le jour."



Le plan révisionnel accompagné de son rapport d'incidences environnementales a été transmis à l’administration de l’environnement, qui disposait d'un délai de 60 jours, soit jusqu'au 19 avril, pour remettre son avis. Le député Hervé Cornillie a interrogé la ministre Tellier sur les résultats de cette analyse.

"Quel avis a-t-elle formulé ? Quelles sont les mesures de protection ou recommandations suggérées ? L'intérêt stratégique du site en tant que zone naturelle à grand intérêt biologique est-il confirmé et pris en considération ?"



Des conditions

La ministre a confirmé que l’avis est favorable. "À la suite de l’étude du dossier, mon administration a remis un avis favorable moyennant le respect d’un certain nombre de conditions. L’avis du Département Nature et Forêts et du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole a bien confirmé et mis plus en lumière encore l’intérêt biologique du site, mais principalement concentré sur la partie nord-est du site, au niveau du terril et de la friche attenante", a ainsi répondu la ministre Tellier.

Le projet a ainsi été modifié. "Cette modification prévoit d’inscrire une zone d’habitat restreinte à la zone sud du lac, dans la prolongation de la zone d’habitat existante et une petite partie de l’autre côté de la rue des Iguanodons. La zone de loisirs sera également restreinte à une surface autour des installations d’accès au lac de Bernissart. Le solde du périmètre autour du lac sera inscrit en zone d’espace vert. La zone de lac reste inchangée."