Après avoir connu un faux départ il y a un mois, l’enquête publique relative au plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) de Bernissart Lac va débuter ce mardi 5 janvier.

"Elle s’achèvera le 3 février. La séance de clôture aura lieu à 15 heures au service urbanisme, rue du Fraity 76 à Bernissart. Les informations et réclamations peuvent aussi être formulées lors de cette séance de clôture", est-il stipulé sur le site de la commune de Bernissart.

Le dossier peut être consulté sur rendez-vous à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête, chaque jour ouvrable de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h (le jeudi jusqu’à 20 h). La prise de rendez-vous est obligatoire 48 heures à l'avance auprès du service urbanisme au 069/59 00 20.

Toute personne intéressée peut formuler ses observations et réclamations à l'attention du Collège communal pendant le délai d'enquête publique précité, soit par fax, au 069/56.16.30, par courrier ordinaire, par mail sur marie-eve.ninane@bernissart.be ou auprès du conseiller en aménagement du territoire et de l’urbanisme, Madame Ninane, 069/59.00.20, rue du Fraity 76 à 7320 Bernissart, aux jours et heures précités.

Les envois par courrier ou télécopie doivent être datés. Il faut y inscrire de manière lisible le nom et le prénom, l'adresse et la signature du réclamant ainsi qu'en objet la mention Réclamation enquête publique PCAR n°4 Lac de Bernissart.

Le Collège communal fait également savoir qu'une séance d'information aura lieu le mercredi 20 janvier à 18h à la Maison rurale de Blaton (rue Emile Carlier 15) avec prise de rendez-vous obligatoire.