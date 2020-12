Une somme de 40 000 € a été inscrite au budget 2021 pour les honoraires des plans d’aménagement et d’urbanisme en vue du plan communal d’aménagement dans le cadre de la refonte de Bernissart-Lac.

"Depuis la version qui nous avait été présentée il y a 6 ou 7 ans, le projet a évolué positivement. Il est mieux présenté. On préserve le patrimoine et la nature tout en incluant un habitat avec différents styles", estime l’échevin des Finances, Luc Wattiez (PS).

Le bourgmestre, Roger Vanderstraeten (PS), s’est exprimé à ce sujet. "Il faut que certains arrêtent de dire des mensonges. Il n’y aura pas d’expropriations ! Rien n’est prévu en ce sens. La seule chose à avancer, c’est la plus-value pour les gens qui ont des terrains. Maintenant, il ne faut dire non plus qu’ils vont se faire des poches en or car il faudra tenir compte des frais liés à la réhabilitation des terrains. C’est un projet utile, qui respecte l’environnement et le patrimoine. Quant aux activités liées à la pêche, elles pourront se poursuivre et même sans droit de passage. Il faut arrêter de donner des fake news."