Bonne nouvelle pour les nageurs : la piscine de Bernissart sera à nouveau accessible à partir de ce lundi 14 septembre et selon des modalités bien définies.

L’accès sera autorisé au public selon des plages horaires précises : lundi, mardi et jeudi de 12 h à 13 h et de 15h30 à 16h30, mercredi de 13h30 à 18 h et vendredi de 15 h à 20 h.

Attention, il faut absolument prendre rendez-vous au 069/56 11 29. Le nombre de personnes sera limité pour chaque plage horaire et le port du masque est obligatoire jusqu’à la douche.

Le public scolaire va aussi faire son retour, note Kevin Brangers, président du Centre omnisports du Préau. Quant à la cafétéria, elle restera fermée dans un premier temps. De toute façon, nous procéderons à une évaluation de la situation semaine après semaine.