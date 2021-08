Le centre omnisports du Préau poursuit son lifting. La rénovation de la cafétéria de la piscine faisait ainsi partie des aménagements envisagés. Ils viennent d’être réalisés.

"Dans le but d'offrir un cadre plus chaleureux et convivial, nous avons souhaité rénover notre cafétéria, confirme Kevin Brangers, président du centre omnisports. La carte des boissons est également élargie afin de satisfaire tout le monde. Des petits évènements seront organisés comme des apéros et à terme, nous aimerions aussi pouvoir proposer l’un ou l’autre choix de petite restauration avec par exemple des croque-monsieur."

En juillet et en août, la piscine reste accessible plusieurs jours par semaine. Les conditions devraient changer à partir de septembre. "Concernant les horaires, nous sommes occupés à y travailler pour élargir les plages d’ouverture de la piscine et donc de la cafétéria également, mais nous devons tenir compte des conditions Covid et du personnel à disposition", souligne Kevin Brangers.

La piscine est accessible le lundi et le vendredi de 12 h à 20 h, le samedi de 14 h à 20 h et le dimanche de 9 h à 12 h 30 et ce sur réservation uniquement au 069/56 11 29.

Par ailleurs, les travaux se poursuivent au niveau de la salle du centre omnisports, dont la toiture a fait l’objet d’un gros chantier. "La pose des châssis est en cours de finition pour la salle, précise le président du COP. A propos du revêtement, le cahier des charges est passé au conseil communal et cela suit son cours."