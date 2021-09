Fin mai, le conseil communal de Bernissart avait approuvé le cahier des charges à propos de la rénovation du plateau sportif et de la fourniture de nouveaux équipements pour la salle des sports du Préau pour un montant de 323 000 €. S’il n’y a pas de souci pour le lot 2 (244 000 € pour revêtement et équipements sportifs), attribué à une société solide et aux bonnes références, le lot 1 (79 000 € pour la chape) n’est toujours pas attribué. Il va donc falloir relancer l’affaire. “Ideta, auteur de projet, nous a remis une liste de six firmes[…] en espérant que l’une d’elles remettra prix. […]. Ideta prévoit le début du chantier pour le 3 janvier", dit l’échevin Luc Wattiez (PS)

La pose de la chape doit répondre à des conditions précises. “Mais en même temps, une surface de 1200 m² pour ces entreprises, ça ne représente pas grand-chose. En une semaine, ce sera fait. Il faudra aussi composer avec le temps de séchage. La pose du revêtement pourrait ensuite intervenir début mars. Les sportifs récupéreront des installations resplendissantes et ayant fait l’objet d’une extraordinaire cure de jouvence au printemps 2022.”