Les Cousettes de Bernissart, sous la présidence d’Antonietta Papantonio, s’activent à l'approche des fêtes de fin d’année afin de relever un nouveau défi : fabriquer un sapin tricoté ou crocheté pour les 5 villages de l’entité ! Un appel à volontaires est lancé afin de récolter un maximum de carrés qui seront ensuite assemblés par les Cousettes. Pas moins de 1000 carrés seront nécessaires pour illuminer les différentes places des villages en cette période de Noël.

"Nous sommes une association de fait qui regroupe 5 membres de l'entité, indique Bénédicte Vanwijnsberghe, très impliquée dans l’aventure. Elle est née lors du premier confinement. Nous avions alors confectionné des masques pour les citoyens de la commune, les professionnels de la santé et les associations. Nous avons cousu des blouses pour des hôpitaux, ce qui nous a permis de récolter de l'argent qui est redistribué aux associations de la commune. Cette fois-ci, il nous semblait important de briser la solitude de certaines personnes et de recréer du lien. L'objectif est vraiment de créer du lien social entre les citoyens et de permettre de contribuer à un projet constructif qui redonne du sens et de l'espoir à certains. Nous devrions placer notre premier sapin début décembre à Blaton près de la chapelle de la Grande Bruyère."

© DR

De nombreux volontaires participent activement à ce projet en donnant de la laine, en tricotant, en crochetant ou encore en fournissant un coup de pouce pour la construction de la structure. Dès lors, si vous habitez l’entité de Bernissart et que vous aimez tricoter ou crocheter, n’hésitez pas à rejoindre cette aventure,

Si vous ne savez pas crocheter mais que vous avez dans vos tiroirs des chutes de laine et des pelotes oubliées, faites-le savoir aux Cousettes. Infos au 0473/87.77.62.