Le conseil communal de Bernissart s’est réuni ce lundi matin afin d’examiner le recours par rapport à la dotation à la zone de secours. Roger Vanderstraeten, le bourgmestre, a une nouvelle fois expliqué que le collège communal allait se réunir aussi ce lundi dans la foulée et qu’il y avait encore des démarches à effectuer avant d’envoyer le recours, ce qui justifiait l’horaire matinal (11h30) du conseil. Le groupe 6tem-ic avait critiqué la tenue du conseil à cette heure.

"Je ne vois pas en quoi cet horaire pose problème puisque d’habitude, nous organisons la cérémonie des vœux à ce moment de la journée, a dit le bourgmestre. J’ai reçu des coups de fil anonymes expliquant que plusieurs conseillers communaux étaient partis à l’étranger. Si c’est exact, ils doivent se mettre en quarantaine. Or, je vois que presque tout le monde est là. J’en informerai le gouverneur et lui demanderai de faire sa petite enquête pour voir si les dispositions Covid ont bien été respectées."

Pour la conseillère Anne-Marie Savini, "il s’agit de délation. Personne n’est parti à l’étranger."

Pour en revenir à l’objet du conseil, la note reçue stipulait que comme en 2018, 2019 et 2020, le gouverneur fixait la dotation communale 2021 pour la zone de secours Wapi en donnant au critère population un poids de 97%. "Il était de 70% en 2016 et de 80% en 2017", a souligné au passage Véronique Bilouet, directrice générale de Bernissart.

Dès lors, le poids des autres critères, notamment socio-économiques, est réduit à seulement 3%. "Un changement de pondération qui reste défavorable à Bernissart, même si avec l’intervention désormais de la Province notre dotation baisse, fait observer le bourgmestre. Sans la Province, nous devrions payer encore plus. Et notre but n’est pas justement de dire que les Provinces n’ont qu’à payer et payer encore. Cela ne ferait que déplacer le problème."

Véronique Bilouet rajoute que depuis 2018 et la modification de ces critères, la part de Bernissart dans le financement de la zone est passée de 2,58% en 2016 à 3,7% dès 2018.

"Nous attendons encore des nouvelles de notre recours de 2018, a indiqué la directrice générale. Depuis 2018, les arrêtés du gouverneur font l’objet d’un recours de la part de 5 communes : Bernissart, Péruwelz, Antoing, Lessines et Comines."

Faire tourner la planche à billets



Roger Vanderstraeten répète qu’avec l’intervention de la Province, "la dotation communale a baissé un peu, mais d’autres communes ont reconduit leur recours et il était utile, par solidarité, de le faire aussi. Il faut rester correct jusqu’au bout."

Luc Wattiez, échevin des finances, a tenu à rappeler qu’à la base, les zones de secours ne devaient rien coûter aux communes. "Les Provinces devaient prendre en charge 50% du financement et le fédéral 50%. Or, dans le budget de Bernissart, ça coûte 555 000 € ! Les zones de police ne devaient rien coûter non plus. C’est interpellant."

Le bourgmestre a embrayé. "Quand je vois les millions voire les milliards que le fédéral trouve pour gérer la crise Covid, je me demande si un système n’a pas été mis en place pour faire tourner la planche à billets 24 heures sur 24 ! On pourrait en fabriquer quelques-uns pour les communes, qui doivent supporter le coût des zones de police et des zones de secours."