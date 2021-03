En début de séance, le conseil communal a pris acte de la prolongation du congé pour maladie du conseiller communal Saverio Ciavarella (Oxygène-IC) et de son remplacement à titre temporaire par Anna-Lucie Papantonio.

"La prolongation de remplacement est sollicitée du 1er au 30 avril", a souligné Véronique Bilouet, directrice générale.

En fin de conseil cette fois, Anna-Lucie Papantonio, au nom de son groupe, a questionné la majorité sur la possibilité d’ouvrir le bulletin communal Berni Infos et ses colonnes aux groupes d’opposition.

"L’ouverture du bulletin communal a déjà été abordée au cours des mandatures 2006-2012 et 2012-2018. Monsieur Alain Drumel, alors conseiller Ecolo dans l’opposition, était à l’initiative de la demande. Aujourd’hui, le groupe Oxygène - IC adresse la même demande au conseil communal. Nous souhaitons officialiser et cadrer cette pratique en l’inscrivant dans le règlement d’ordre intérieur du conseil communal", a-t-elle fait observer dans sa question.

Mais pour le bourgmestre, Roger Vanderstraeten (PS), il n’en est pas question. "Ce bulletin n’est pas ouvert aux partis, pas plus à la majorité qu’à l’opposition. On ne va pas changer ça. On ne fait pas de politique dans ce bulletin. Si un seul parti le fait, tout le monde va le faire. Il ne s’agit pas d’un bulletin dans lequel on fait de la réclame pour son parti. Et puis, il y a déjà Facebook pour voir assez de bêtises sur ce qu’il se passe à Bernissart. Je rappelle aussi que nous avions déjà formulé la même réponse à Alain Drumel quand il avait posé la question."