Dans quelques jours, il n’y aura plus de distributeur sur l’entité de Bernissart. La nouvelle agace utilisateurs et responsables politiques. Le bourgmestre, Roger Vanderstraeten: "J’ai pris contact avec le bourgmestre de Coxyde parce que j’ai appris qu’il avait, moyennant finances, obtenu de pouvoir conserver un distributeur. J’ai aussi eu un contact avec les dirigeants de BNP. L’objectif serait de pouvoir bénéficier d’un distributeur neutre ou alors d’un distributeur de chez eux. J’ai des emplacements à leur proposer. Pour tout vous dire, des particuliers seraient même disposés à accueillir un distributeur sur leur terrain. Il s’agit ici du dernier distributeur de l’entité. Sinon, il faut aller le long de la nationale qui mène de Basècles à Saint-Ghislain pour en trouver quelques-uns."

La Commune prête à payer

Pour le bourgmestre, le maintien d’un distributeur sur l’entité fait partie des missions des autorités politiques dans le cadre du service à la population.

"Si la commune doit financer cette installation, elle le fera." Pour celles et ceux qui douteraient encore de l’utilité d’un tel terminal bancaire, il suffit de se rendre sur place, rue de la Station à Blaton. En quelques minutes à peine, nous avons vu défiler une dizaine de personnes.

"J’espère qu’une solution va être dégagée, dit cette dame. Le problème, c’est qu’il faut faire plusieurs kilomètres pour trouver un autre distributeur."

Le groupe d’opposition 6tem-ic déplore lui aussi cette fermeture. "L’argent d’un compte bancaire appartient au client. Il doit donc pouvoir y accéder sous la forme qu’il souhaite, digitale ou en liquide, assure Loïc Laurent, chargé de communication pour 6tem-ic. Les publics les plus fragilisés seront une nouvelle fois les plus impactés. Je pense aux aînés, aux personnes touchées par la fracture numérique, aux personnes à mobilité réduite ou porteuses d’un handicap, à celles qui ne possèdent pas de moyen de locomotion. Il n’est pas concevable que nos citoyens doivent se rendre dans d’autres communes pour retirer leur argent en liquide. Nos indépendants seront également fortement impactés, surtout pour les dépôts d’argent, ainsi que nos petits commerces qui ne possèdent pas de terminal, les coiffeurs, les médecins. Devront-ils en avoir un maintenant pour poursuivre leurs activités? Il est essentiel que les forces politiques de l’entité s’unissent pour garantir autant que possible un accès à nos citoyens à ces services bancaires essentiels."