Le cabinet du ministre des infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, annonce que plus de 3 millions d’euros sont accordés aux infrastructures sportives wallonnes pour le deuxième trimestre 2021. Huit projets ont été retenus, dont un pour le Hainaut, à savoir la rénovation et la restructuration du parking du centre omnisports du Préau pour un montant de subsidiation de 707 750 €. Le coût total du projet est d’un million.

"Que nous soyons retenus à ce moment-ci constitue une excellente nouvelle, indique le bourgmestre de Bernissart, Roger Vanderstraeten. Ce projet entre dans le cadre plus global de la rénovation de l’ensemble du centre omnisports du Préau et de ses alentours. Il s’agit de refaire l’ensemble du parking et ça va embellir le quartier. Un marquage au sol adéquat est programmé. Il y aura un espace pour personnes à mobilité réduite et nous prévoyons aussi une borne pour les voitures électriques. Le projet comprend également les abords de la fermette. Ce dossier a un vrai caractère environnemental aussi avec la végétalisation du site mais aussi tout ce qui concerne l’écoulement des eaux. Encore une fois, c’est une excellente nouvelle pour Bernissart parce que nous nous battons pour rénover l’ensemble du centre omnisports et de ses abords."

Ce projet de rénovation, qui va être mené avec l’intercommunale Ideta, avait été présenté début 2018 déjà. Les nids-de-poule sont légion sur le parking actuel et la rénovation sera donc utile. Le projet prévoyait que l’accès au centre omnisports soit revu afin de le rendre plus visible, avec une signalétique installée en conséquence. À noter qu’il y aura aussi une station de recharge pour deux vélos électriques. Le parking devrait englober au total 180 places pour les voitures. Quatre emplacements PMR au moins sont programmés. Au minimum dix places seront réservées aux deux-roues (motos, vélos). Une zone de stationnement de type dépose-minute sera dévolue aux bus devant l’entrée du complexe et un parking décentré d’une dizaine de places sera créé pour ces mêmes bus.

Motor-homes

Un autre projet, à distinguer de la rénovation proprement dite du parking, sera d’aménager une halte de nuit pour motor-homes avec 5 emplacements. Ce projet se chiffre à 120 748 € avec 60 % issus du Commissariat général au tourisme. La commune, elle, s’est engagée à financer ce projet pour motor-homes à hauteur de 40 % (48 748 €).