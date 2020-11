L’AMO Graine et le CPAS de Bernissart s’associent pour proposer de l’aide aux étudiants au niveau de l’impression de documents.

Si tu es élève en primaire ou en secondaire et que tu es de l’entité de Bernissart, n’hésite pas à faire appel à ce service.

"Le but est d’aider les jeunes qui n’ont pas d’imprimante ou qui n’ont pas d’accès à l’impression afin de pouvoir faire imprimer leurs documents d’école mais aussi d’autres documents importants", signale Muriel Hiroux, de l’AMO Graine.

Les partenaires précisent qu’il s’agit d’un service gratuit et surtout de dépannage, donc pour des tirages pas trop volumineux.

Comment procéder ? Il te suffit d’envoyer un mail avec tes documents à l’adresse muriel.hiroux@amograine.be et de prendre un rendez-vous via ce mail ou au 0477/16.37.89 pour venir retirer tes documents au CPAS de Bernissart, rue J. Wauters, 10-12 le mercredi de 13 h 30 à 16 h. Il est aussi possible de prendre un rendez-vous pour venir imprimer tes documents à partir d’une clé USB ou via le web.