Dans le cadre de son programme stratégique transversal, dont un premier bilan a été présenté devant le conseil communal, la commune de Bernissart entend bien continuer à promouvoir son offre touristique et culturelle. C’est même une des priorités.

Comment ? D’abord en poursuivant le développement scénographique du musée de l’iguanodon.

"En janvier 2020, un garde-corps en verre a été posé, souligne Lucile Savignat, coordinatrice tourisme à la commune. On peut aussi parler de la réalisation et de l’impression de grandes bâches dino placées dans la grande salle, de la mise en peinture et restauration des kakémonos didactiques de la grande salle ou du début des travaux de la première petite salle sur les minéraux fluorescents comprenant plafonnage, mise en peinture, reprise de l’électricité, commandes des matériaux et création de vitrines spécifiques avec des lampes en lumière noire."

Par ailleurs, le remplacement des châssis de la deuxième salle va apporter davantage de luminosité.

Un autre axe développé pour booster le tourisme est la création de nouveaux produits touristiques, comme la finalisation du sac aventure jeux "Suivez Salix et aidez Berni à retrouver ses œufs" à destination d’un public familial dans le cadre de la fiche projet tourisme du GAL des Plaines de l’Escaut.

"Nous sommes en train de plancher sur la création d’une enquête policière de type murder party "Qui a tué la conservatrice du musée ?" à destination des ados et des jeunes adultes. C’est en cours d’élaboration, explique Lucile Savignat. Nous avons privilégié ce principe plutôt que celui d’une escape room car il permet d’explorer l’ensemble du musée et en plus sans contrainte de temps."

Aire pour camping-cars

Le géocaching est également en vogue et en collaboration avec le réseau de géocacheurs de l’entité, une cache dino a été conçue à l’accueil de l’office du tourisme.

"La création d’une aire réservée aux camping-cars est aussi à l’étude. Le projet est porté par Ideta et doit être réalisé en corrélation avec les travaux de réaménagement du parking du Préau", précise Lucile Savignat.

Par ailleurs, l’idée est aussi de continuer à développer la signalétique touristique.