La réouverture de la piscine de Bernissart est attendue avec impatience par de nombreux pratiquants ainsi que par les écoliers. Bonne nouvelle : le bassin devrait être opérationnel début juin.

"Depuis le début de cette crise sanitaire, notre comité de gestion se réunit régulièrement afin d'évaluer la situation, assure Kevin Brangers, président du centre omnisports du Préau. Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’expliquer, nous devons tenir compte de plusieurs éléments avant de pouvoir rouvrir. Il y a la situation sanitaire globale, bien sûr, mais aussi les circulaires ministérielles à respecter et les travaux de rénovation du centre."

Le comité de gestion s'est à nouveau réuni tout récemment. "Suite à cette réunion, nous sommes en mesure d’annoncer une réouverture de la piscine pour le début du mois de juin, poursuit Kevin Brangers. Nous demandons aux utilisateurs encore quelques semaines de patience. Plusieurs phases de travaux sont planifiées par le maître d'ouvrage dans les jours et semaines à venir et une analyse de l’eau devra à nouveau être réalisée et est d'ores et déjà commandée."

L'accès au bassin de natation s’effectuera dans le respect des mesures en vigueur, autrement dit sur rendez-vous et en nombre limité. Des informations seront communiquées à ce sujet.

Cafétéria remise à neuf

De nouveaux aménagements sont également programmés du côté de la cafétéria et du hall d’accueil. "Une remise à neuf complète de la cafétéria sera réalisée avec mise en peinture et installation d’un tout nouveau mobilier pour créer un espace cosy, détaille Kevin Brangers. Un espace détente et lecture sera aménagé aussi dans le hall d’entrée pour les accompagnants avec une bibliothèque partagée. Tout ceci se fera dans le courant du mois de juin."