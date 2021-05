Fruit d’un partenariat entre 6tem-ic (Bernissart) et DierAnimal (Tournai-Ath-Mouscron-Lessines), représentés respectivement par Didier Delpomdor et Christine Wacheul, voici un nouveau service, SAC, lisez Secours Animalier Citoyen.

"Nous sommes partis du constat qu’en certaines circonstances, comme lors d’une hospitalisation, les gens ne savent pas comment procéder pour faire garder leurs animaux. Ils ne trouvent pas toujours de solution, surtout s’il s’agit d’une personne isolée", confie Didier Delpomdor.

C’est dans ce cadre qu’a germé l’idée de créer un service d’assistance au profit de la personne et de son animal. "Christine assumera le rôle de coordinatrice sur le terrain, poursuit Didier Delpomdor. Encore une fois, le but est de répondre aux citoyens démunis en cas d’hospitalisation, de convalescence et/ou d’entrée en maison de repos."

En pratique, comment SAC va-t-il fonctionner ? Dans un premier temps, le service sera mis à la disposition des habitants des 5 villages de l’entité, à savoir Bernissart, Blaton, Harchies, Pommeroeul et Ville-Pommeroeul, via le numéro d’appel 0456/10 20 64 et du contact de messagerie.

Aucune rémunération !



"Evidemment, nous allons avoir besoin de familles d'accueil qui pourront prendre en charge l’animal ainsi que de bénévoles pour réaliser plusieurs tâches : sortir promener les chiens, nourrir les chats et autres animaux de compagnie, indique Didier Delpomdor. Un formulaire "OFFRE" sera inséré sur notre page Facebook et pourra être complété afin d’apporter cette aide précieuse auprès de la personne isolée. Nous analyserons chaque demande ainsi que le profil des bénévoles avant d’accepter leur aide."

Pour bien comprendre les missions et le fonctionnement de SAC, plusieurs éléments importants doivent aussi être pris en compte. SAC n’est pas un refuge et SAC ne remplace pas la S.P.A. Par ailleurs, SAC n’a aucun but lucratif. Tout est effectué à titre gratuit : ni rémunération, ni facture, ni demande d’argent !

"Nous avons déjà établi des contacts avec des vétérinaires fiables, des S.P.A., des refuges, des prestataires locaux en soins, avec des avocats et/ou des notaires en tant qu’administrateurs provisoires ou encore avec des associations dont l’objet est le bien-être animal, précise Christine Wacheul. Nos partenaires ont reçu ou recevront un courrier explicatif sur nos démarches d’assistance à la personne isolée avec animal."

Pour contacter SAC, Secours Animalier Citoyen, plusieurs options s’offrent à vous : 0456/10 20 64, secours.animalier.citoyen@gmail.com ou via Facebook sur la page Secours animalier citoyen.