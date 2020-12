En 2018, Saverio Ciavarella décidait de lancer sa propre liste, Oxygène-IC, dans l’entité de Bernissart en vue des communales. Il avait alors été élu avec 335 voix.

Mais ce lundi 14, le conseil communal va acter sa demande de remplacement à titre temporaire. Saverio Ciavarella sera remplacé en tant que conseiller communal par sa maman, Anne-Lucia Papantonio, qui arrivait en ordre utile en fonction des voix de préférence et ce jusqu’au 31 mars au moins. Elle avait d’ailleurs réalisé le deuxième score de la liste (230 voix) derrière son fils. Il s’agit pour elle d’un retour sur les bancs du conseil communal puisqu’elle y avait siégé en tant que conseillère PS avant de démissionner de son groupe politique.

Saverio Ciavarella explique son choix par des motivations professionnelles mais aussi d’ordre politique. Receveur régional, il travaillait dans la commune de Gesves mais va se rapprocher puisqu’il œuvrera désormais à Flobecq et à Brugelette.

"C'est tout à fait temporaire. Il s’agit d’un break pour me permettre de me refaire une petite santé. Vu le score de maman, c'est elle qui est en ordre utile pour monter. Je suis fatigué de voir que rien ne change vraiment sur Bernissart. Comme j'ai l'opportunité professionnelle de me rapprocher, je préfère débuter à Flobecq et à Brugelette sans avoir à penser à autre chose qui me ronge. Car certains dossiers bernissartois me rongent. J'ai du mal à prendre de la distance. Cette pause devrait me permettre de prendre un peu de recul."