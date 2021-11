"Ce jour-là, je devais avoir bu quatre bières, je me rendais seulement au commissariat pour obtenir un document signé. Un policier a commencé à me frapper à la tête sans aucune raison, je souhaitais seulement me reposer dans mon véhicule et non m'enfuir. Je l'ai donc mordu au bras à sang". Lors de son audition, Christophe a déclaré qu'il ne regrettait en rien son geste de violence. "Je ne suis pas d'accord avec certaines de mes déclarations, les retranscriptions sont bien trop simplifiées".

La clémence du tribunal

Possédant de nombreux antécédents pour roulage et outrage, le représentant du ministère public s'est montré clément en entendant que le prévenu ne consommait aujourd'hui, plus une goutte d'alcool. Une peine de trois mois de prison a été prononcée. Sans avocat, le prévenu devra attendre le 30 novembre pour entendre le jugement.