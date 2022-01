Depuis mai 2021, la commune de Bernissart, par l’entremise de son Plan de cohésion sociale, a lancé le conseil des aînés dans le but de soutenir et d’accompagner des actions que les seniors souhaitent mettre en œuvre en complément aux actions qui existaient déjà sur la commune en faveur des aînés. Ce conseil est un véritable espace d’expression, de créativité et d’émergence de projets avec en toile de fond l’amélioration de la qualité de vie des aînés.

"Les membres du conseil des aînés se rencontrent régulièrement pour définir des actions visant l’intégration des aînés dans la vie des villages de l’entité, souligne Glory Hoslet, responsable du Plan de cohésion sociale. Cette intégration doit être comprise au sens le plus large possible: participation à la vie associative, culturelle, loisirs, sportive…"