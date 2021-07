Samedi passé, vers 15h de l'après-midi, des ferrailleurs étaient de passage à la rue Albert 1er à Bernissart. Ces derniers parlaient dans un micro et adressaient un message clair: "".

Une habitante de la rue s'est adressée aux personnes qui s'exprimaient en mauvais Français et leur a proposé d'emmener sa cuve à mazout qu'elle n'utilisait plus.

L'auteur lui a proposé de l'enlever pour un certain montant. La victime a accepté et a alors donné le montant demandé à l'auteur. Celui-ci a pris l'argent et a dit qu'il allait chercher une remorque pour emporter la fameuse cuve à mazout.

Toutefois, malgré l'attente de la victime, le ferrailleur n'est jamais revenu ...