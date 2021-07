Un mini-golf en famille, entre amis ou entre collègues ? C’est désormais possible au niveau du Préau à Bernissart où les jeunes qui participaient à l’opération Eté solidaire ont aménagé un chouette parcours de 18 trous.

Du 5 au 16 juillet, les 16 jeunes, encadrés par un ouvrier technique de l'administration communale et des travailleurs sociaux de l'AMO G.R.A.In.E, ont mis le cœur et les bras à l'ouvrage dans la bonne humeur et avec un esprit d'équipe pour proposer aux habitants et touristes un mini-golf extérieur pour petits et grands (à partir de 6 ans).

"Le terrain est situé derrière la Fermette du Préau, à deux pas du Centre Omnisports et du camping, souligne Glory Hoslet, responsable du plan de cohésion sociale de Bernissart. C’est l’occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis, par exemple en organisant sur le site l’anniversaire de votre enfant. Il s’agit vraiment d’une activité originale qui peut être réalisée aussi entre collègues."

En pratique, le mini-golf est accessible du lundi au dimanche de 10 h à 19 h. Une carte d’identité vous sera demandée en guise de caution. Le tarif est de 2,50 € par personne et la réservation est souhaitée. Un tarif de groupe (dès 10 personnes) a aussi été établi à 2 € par personne, sur réservation uniquement ! Ce tarif est valable aussi pour les écoles, ASBL et mouvements de jeunesse. Clubs, balles et feuilles de score sont disponibles au bureau du camping du Préau. Infos auprès d’André Laure au camping au 0475/69.97.21.