L’office du tourisme de Bernissart vous propose de venir vous mettre au vert dans l’entité cet été à travers plusieurs formules et activités. Ainsi, un programme de deux jours vous est concocté sur mesure.

"Le premier jour, posez vos valises au camping du Préau dans l’un de nos pods et partez pour une randonnée dans les marais d’Harchies, indique l’équipe de l’office. Le deuxième jour, prenez votre petit-déjeuner à base de produits locaux. En matinée, visitez le musée de l’iguanodon et découvrez le plus célèbre dinosaure de Belgique. L’après-midi, enfourchez l’un de nos vélos électriques et partez à la découverte des canaux, du parc naturel et de ses petites routes champêtres. Pour celles et ceux qui souhaitent plus de confort et se faire chouchouter, les gîtes et chambres d’hôtes vous accueillent toute l’année."

L’office du tourisme vous invite aussi à venir jouer à Bernissart, notamment avec Salix, personnage créé au niveau du GAL des plaines de l’Escaut. Munis d'un sac et de son petit matériel, vous aurez tout pour résoudre des défis, trouver les indices et démasquer un voleur. L’occasion de jouer en famille aux détours des ruelles de Bernissart. Salix est un saule têtard. A Bernissart, il rencontre Berni, l’iguanodon. Ce dernier est bien embêté car il ne retrouve plus ses œufs. Sur un circuit de 2 kilomètres, aidez-le à les retrouver.

Le sac est à acheter (10 €) à l’accueil de l’office du tourisme de 10h à 18h du mardi au dimanche.

Qui a tué la conservatrice ?

Si vous avez l’âme d’un enquêteur, ne manquez pas la visite au musée de l’iguanodon, où un meurtre a eu lieu. Qui a tué la conservatrice ? Tel un détective, déchiffrez les indices, trouvez le tueur, l’arme du crime et le mobile. Muni de votre mallette, analysez chacune des pièces du musée et remplissez le rapport de police. Prix : 6,50 € par famille.

Si vous appréciez les balades cyclistes, n’hésitez pas à louer des vélos à l’office du tourisme et partez à la découverte des Marais d’Harchies ou du circuit du Diamant noir. Vous pouvez aussi créer votre itinéraire avec le réseau points-nœuds. Il y a 6 vélos électriques ou des vélos classiques à tester. Le circuit du Diamant noir et ses 11 kilomètres vous permettront de découvrir les charmes de la forêt de Bon-Secours et l’histoire minière du village de Bernissart.



© Devaux

Si vous préférez marcher que pédaler, l’entité regorge de randonnées pédestres comme le circuit de la chapelle de la Bonne Mort ou encore le circuit de découverte de la Grande Bruyère, un site classé réserve naturelle depuis 2003 qui vous surprendra par sa singularité : étendues de sables, genêts, bruyère,…

Chasse au trésor

Cette année, le géocaching fête ses 20 ans. Cette activité de plein air accessible à tous consiste à trouver, à la manière d’une chasse au trésor, des caches déposées par d’autres géocacheurs. Pour s’y essayer, munissez-vous de votre smartphone, activez la géolocalisation et téléchargez l’application officielle de géocahing. Une carte vous situera les caches à découvrir dans les environs. Une fois la cache trouvée, vous signez le registre et vous partagez votre découverte sur l’appli. Il y a une quarantaine de caches à Bernissart !

Enfin, vous pourrez aussi partir à la découverte des crêtes à cayaux, une balade commentée (1h30, 4€/pers) uniquement sur réservation avec Freddy, votre guide local, qui vous invite à découvrir un patrimoine bien typique de Blaton : les fameux murs en pierre sèche.

Rendez-vous pour en savoir plus à l’office du Tourisme de Bernissart, 14 rue Lotard. Infos au 069/76.66.13, sur tourisme@bernissart.be ou encore sur www.bernissart.be