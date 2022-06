"Julien avait expliqué à ma cliente qu'il possédait un show-room et allait le transformer en un véritable château", s'est exclamé Me Tounkara, conseil de la partie civile. "A partir du moment où Denise a confié qu'elle avait vendu sa propriété, les contacts au préalable, futiles sont devenus de plus en plus récurrents".





D'après Julien, tout se passait dans les meilleures conditions. En échange de ce logement, Denise payait les travaux en cours. Cependant, au fur et à mesure du temps, la victime avait l'impression que son "fidèle" ami gonflait les factures afin de mettre une partie dans sa poche. "Les choses ont commencé à prendre une autre tournure lorsque la victime a mal perçu une remarque concernant les défections de son chien". Pour la partie civile, de telles déclarations semblent insensées. "Après plusieurs mois Denise vivait toujours dans des conditions douteuses alors qu'elle n'arrêtait pas de payer. L'argent de sa maison est totalement passé dans les travaux. Un jour, le prévenu a réclamé la somme de 9 000. Elle a refusé de verser l'argent sauf si le chantier avançait. Rapidement, ma cliente a constaté des problèmes de sabotage. L'eau ou encore l'électricité lui ont été coupées de manière récurrente. Bien évidemment, Julien envoyait les factures des réparations".





Toujours pour la partie civile, le prévenu aurait "engendré un ras-le-bol pour que la victime débourse davantage ou s'en aille afin de profiter du bien totalement payé". A la lecture du dossier, le représentant du ministère public n'a relevé aucune preuve d'escroquerie et a ainsi requis l'acquittement. "C'est un litige civil. Rien ne prouve que le prévenu empochait de l'argent".





"La victime a payé les factures de sa propre initiative. Je ne vois donc pas où sont les manoeuvres frauduleuses", a conclu le conseil du prévenu. Le jugement sera prononcé le 18 août.

