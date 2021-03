Ce lundi 8 mars, le CPAS de Bernissart, l'AMO Graine, l'ASBL Animation Préau et le planning familial le Safran célèbrent la journée internationale des droits des femmes en organisant plusieurs activités en mode visio.

Les animations aborderont l’hygiène menstruelle, le syndrome du choc toxique, la parentalité, la gym douce, les soins socio-esthétiques avec aussi un débat autour du documentaire Mon nom est clitoris, de Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet.

"Nous fonctionnerons en webinaire. Nos intervenants seront dans une salle et les personnes inscrites recevront un lien pour suivre les activités en direct, indique Mariella Cacciato, directrice générale f.f. du CPAS de Bernissart. Ces activités sont ouvertes à tout public. Nous visons essentiellement un public précarisé mais pas forcément. L’objectif est de sortir les femmes de leur isolement. Pour beaucoup d’entre elles, les derniers mois ont consisté à conduire leurs enfants à l’école et à aller les rechercher, rien de plus. Les femmes seules peuvent donc se sentir de plus en plus isolées et c’est la raison pour laquelle, à travers cette journée, nous voulons rompre cet isolement et leur offrir un moment de bien-être rien qu’à elles. D’ailleurs, les horaires ont été adaptés en conséquence puisque la journée démarre à 9 h et se termine à 14 h 30."

Un kit pour l’hygiène menstruelle sera offert aux participantes, déjà au nombre de 60. "Il faut savoir que pour les femmes, se protéger a un coût. Ce qui est important aussi, c’est de se protéger correctement, ajoute Mariella Cacciato. De bonnes protections sont nécessaires afin d’éviter ce choc toxique encore très répandu. Tout ce qu’on trouve dans les magasins n’est pas forcément bon."

N'hésitez pas à former le 069/59 06 60 ou le 0474/29 41 69 pour vous inscrire jusqu’à ce jeudi 4 mars au plus tard !