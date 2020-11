Parmi les synergies développées entre la Ville et le CPAS dans l’entité de Bernissart figure notamment la cuisine de collectivité. Les débats ont tourné autour de l’alimentation au sein des établissements scolaires.

"Les repas confectionnés par le personnel communal au sein de la cuisine communale sont conditionnés et transportés par le personnel du CPAS, a ainsi expliqué Véronique Bilouet, directrice générale. Les véhicules du CPAS transportant les repas se ravitaillent en carburant au centre administratif du Préau. Un projet d’alimentation durable était à l’étude. Suite à la visite d’une nutritionniste de l’observatoire de la santé, les repas, au moins au niveau scolaire, ont été adaptés, avec plus de fruits au niveau des desserts et un meilleur équilibre des féculents, surtout du riz et des pâtes, tandis que la quantité a été réduite du côté de la viande car du gaspillage avait été constaté. La nutritionniste reviendra pour voir où en est l’évolution."

Bénédicte Vanwijnsberghe (ex-6tem-ic), s’interroge. "Pourquoi, dans le cadre de la mise en place de l’alimentation durable dans les cantines scolaires, ne pas utiliser au maximum des produits locaux ? Est-ce envisagé ?"

Maud Wattiez (Ecolo), échevine en charge de la communication et de l’environnement, signale que "la production locale n’est pas assez importante que pour pouvoir assurer de grosses quantités alimentaires dans les cantines."

Marina Kelidis (PS), échevine de l’enseignement, confirme. "Nos maraîchers locaux n’ont pas le rendement suffisant. Ils fournissent leurs produits aux restaurateurs mais je ne suis pas certaine du tout qu’ils entendent produire plus."

L’espace et la logistique doivent suivre pour y parvenir. Bénédicte Vanwijnsberghe estime que le pari mérite d’être tenté. "Si on leur promet d’acheter et de consommer chez eux, ça pourrait être possible. Ce type de projet doit être suivi sur le moyen terme."