Le service club Inner Wheel de Peruwelz a décidé de venir en aide à l’ASBL Solidarité d’initiatives citoyennes de Bernissart dans le cadre de la distribution de vivres. Cette ASBL a pour objectif d’aider certaines personnes en attente de régularisation de documents, des familles en difficultés ou des familles monoparentales.

"Nous souhaitons récolter un maximum de vivres non périssables, souligne Séverine Pierrard, présidente d’Inner Wheel Péruwelz. La récolte et la distribution se dérouleront jusqu'à Noël. Nous avons confectionné un courrier que nos membres pourront donner aux commerçants pour officialiser notre opération et pour solliciter leur aide."

Les vivres sont à déposer chez la présidente d’Inner Wheel (0475/5804040) qu’il faudra contacter au préalable.

De son côté, la présidente de l’ASBL Solidarité d’initiatives citoyennes, Lydia Kotas, rappelle que l’association a été créée et officialisée fin juin après un travail sur le terrain durant la première vague de Covid par une réalisation de masques avec distribution au domicile des particuliers ainsi qu'un soutien aux professionnels de la santé.

"De nombreux particuliers voulaient nous payer les masques. Nous avons refusé et accepté en échange des denrées alimentaires, explique Lydia Kotas. C'est ainsi qu'a commencé la distribution de vivres auprès de familles en difficultés ou des personnes en attente de régularisation de documents. Nous avons également quelques familles monoparentales où il est parfois impossible de faire les courses fin du mois en attendant la pension alimentaire ou autre. Nous avons une armoire solidaire sur Blaton et Harchies avec des denrées non périssables ainsi qu'une distribution une fois par semaine de produits frais. Actuellement, nous suivons 11 familles sur Blaton et 45 enfants."

Vous pouvez contacter l’association via sa page Facebook Solidarité d'initiatives citoyennes.