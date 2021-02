Le plan de mobilité douce 2021 mis en place par la majorité beloeilloise comporte un deuxième volet, plus social celui-là, toujours en lien avec la promotion du vélo.



L’échevine des affaires sociales, Lucette Ravez (PS), a fait le point sur les initiatives menées par le plan de cohésion sociale (PCS) en la matière. "Et qui sont organisées avec le budget du PCS, a-t-elle précisé. Il y a l’atelier de réparation de vélos organisé par Amosa une fois par mois à la maison de la cohésion sociale de Quevaucamps. Chacun peut venir apprendre à réparer son vélo et il y a une mise à disposition de deux vélos pour le CPAS. Par ailleurs, une vélothèque va être créée afin d’amener les enfants au vélo, promouvoir le partage plutôt que l’avoir."



Un appel sera lancé aux citoyens pour obtenir des vélos et pouvoir en échanger aussi en fonction de l’âge des enfants.



"En prendre un plus grand quand le vélo devient trop petit, a confirmé l’échevine. Il existe toujours aussi une donnerie de pièces pour les gens qui le souhaitent et c’est Amosa qui propose ce service au niveau de la maison de la cohésion sociale. Le règlement de la vélothèque sera soumis lors du prochain conseil communal."