L’agence de Péruwelz, rue Astrid, ferme également.

Le conseil communal de Bernissart a voté une motion contre la délocalisation de la banque BNP Paribas à Blaton, qui possède un distributeur. Il faut souligner que les habitants de l’entité pensaient dans un premier temps pouvoir se rendre à l’agence de Péruwelz, rue Astrid, mais celle-ci va fermer aussi. Il faudra donc se rendre à Tournai.

"Paribas Fortis a décidé de réduire le nombre d'agences sur le territoire belge et notamment celle située à Blaton, rue de la Station, qui sera délocalisée à Tournai. Or, la fracture numérique ne permet pas un accès identique à tous aux nouvelles technologies, en cela y compris les applications et logiciels permettant de gérer à distance les comptes bancaires", est-il stipulé dans la motion. "La situation des personnes âgées, à mobilité réduite ou porteuses d'un handicap réduit leur capacité de déplacement. Cette délocalisation répond uniquement à des logiques de marchés, au détriment des Bernissartois possédant un compte chez BNP Paribas Fortis et plus particulièrement pour ceux n'ayant pas la possibilité de se déplacer facilement. Des coûts supplémentaires seront à charge des Bernissartois possédant un compte chez BNP Paribas Fortis devant se rendre à une agence située à plus de 25 kilomètres de l'agence située à la rue de la Station à Blaton. Par conséquent, il y a lieu de solliciter auprès de BNP Paribas Fortis une analyse quant à la pertinence d'une telle délocalisation et de lui demander de reconsidérer sa position."

Il y a peu d’espoir, mais qui ne tente rien…