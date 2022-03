"Les faits ont eu lieu en 1h de temps", a indiqué l'avocat de la défense. "Mon client a été abandonné par sa mère à l'âge de 3 mois. Elle est réapparue dans sa vie des années plus tard. A la suite de ces événements dramatiques, Nathan a des difficultés à gérer ses émotions et se met rapidement en colère. Malheureusement, ces épisodes sont les symptômes d'un mal-être". Depuis les faits, le prévenu habite chez sa soeur et a renoué contact avec sa belle-mère. "Aujourd'hui, la situation s'est apaisée et la relation entre les deux parties semble respectueuse. Comme vous le voyez, la victime n'est pas présente lors de cette instruction d'audience".

L'avocat du jeune homme a ainsi sollicité une suspension simple du prononcé ou un sursis. Quant au représentant du ministère public, il ne s'oppose pas à une mesure de faveur. "Le prévenu semble être sur le bon chemin". Le jugement sera prononcé le 25 avril.