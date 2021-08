Frédérick Baert et son équipe déménagent dans la même rue vers des locaux plus spacieux qui seront ouverts au public ces 7 et 8 août.

C’est à 300 mètres de ses locaux actuels, toujours dans la rue de Condé, mais au numéro 28 B, que l’Authentique Brasserie de Blaton déménage. "Nous allons passer de 180 à 350 m², soit quasi le double en superficie, confie Frédérick Baert. De l’autre côté, nous étions de plus en plus à l’étroit, d’autant que les pièces n’étaient pas grandes. Ici, on sera sur une sorte de plateau. Depuis trois ans, nous avons pas mal investi dans les machines et notre capacité au niveau de la chambre chaude par exemple devenait trop limitée dans nos anciens locaux. Ça nous bloquait. Maintenant, investir dans la chambre chaude sur l’ancien site aurait diminué notre espace de stockage. Ce n’était pas le but. Il fallait donc déménager."