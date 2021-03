Le bourgmestre dénonce la validité d’une convention signée entre la commune et la SNCB il y a 35 ans.

L’état de délabrement du tunnel sous voies situé à une centaine de mètres de la gare de Blaton est connu. Plusieurs riverains ainsi que l’association Navetteurs.be ont dénoncé cette situation. Mais qui est responsable de quoi ? C’est la grande question.

La conseillère d’opposition Bénédicte Vanwijnsberghe a demandé lors du conseil communal si la commune allait agir, notamment pour stopper les problèmes d’inondation.

"Un budget de 5000 € était prévu", a-t-elle souligné.

"Cette somme était programmée pour remplacer la pompe vide-cave avariée, a répondu Roger Vanderstraeten, le bourgmestre. Or, la clé a été perdue. Il s’avère en plus que cette pompe n’est pas avariée. De toute façon, nous n’allons pas intervenir car il y a matière à discussion concernant la convention signée en 1986 par le bourgmestre et le secrétaire communal."

Roger Vanderstraeten fait référence à une convention signée à l’époque entre la commune et la SNCB. "Or, sur cette convention, on voit clairement que la mention disant que le bourgmestre et le secrétaire agissent en conformité avec la décision du conseil communal a été barrée. Il n’y a donc pas eu de décision du conseil communal. Le bourgmestre n’a pas le droit d’engager la commune dans une convention sans l’aval du conseil communal. Elle n’est pas valable."