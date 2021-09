Dans la famille Baert, on demande le filleul. Nicolas Baert marche dans les pas de son parrain, Frédérick, qui a lancé l’Authentique Brasserie à Blaton en 2004. Et si l’Authentique reste plus que jamais en activité, une nouvelle société a vu le jour il y a quelques mois. Son nom : La Goutte.

"En décembre dernier, mon parrain m’a proposé de créer une société avec en toile de fond le développement d’une nouvelle marque. Quand c’est bon, on dit que ça goutte. Il fallait un nom qui frappe, qui accroche. L’appellation était toute trouvée", confie Nicolas.

Ce dernier n’est pas tombé dans la marmite brassicole dès son plus jeune âge. Pour tout dire, il faisait tout à fait autre chose. "Je suis commercial à la base et je travaillais pour une grosse boîte qui a restructuré, comme on dit. J’ai stoppé début 2020. Le confinement est arrivé et j’ai effectué une grosse remise en question. C’est alors que la proposition de mon parrain est arrivée. La société a été créée en avril. Nous avions effectué un brassin test. Mon parrain a beaucoup d’expérience dans le domaine."

La formule de La Goutte ? Deux bières à l’année : une blonde et une triple. Des écorces d’orange et des graines de coriandre pour parfumer le tout et une démarche assumée, avec pour cible le grand public et des étiquettes tournées vers la grande distribution en Belgique. "L’objectif, c’est que cette marque complète la gamme de l’Authentique, assure Nicolas. On va viser les drinks de la région, certains grands magasins ainsi que de petites épiceries."

Entre la blonde qui titre à 6° et une triple un rien plus corsée à 8°, les amateurs feront leur choix. Ces deux bières restent accessibles. "Pour se désaltérer, on se tournera plutôt vers la blonde tandis que les confirmés partiront plus sur la triple, qui allie l’amertume naturelle du houblon au peps des écorces d’orange."

D'autres bières de saison



Aux deux bières initiales estampillées La Goutte, Nicolas Baert souhaiterait adjoindre des breuvages plus saisonniers. "Oui, une bière d’été avec des écorces de citron. Nous avons déjà effectué des tests aussi pour une bière d’Halloween, la Goutte de sang, pour une Goutte de Noël aussi et puis une autre pour la Saint-Valentin. La Goutte d’amour, évidemment."

C’est l’Authentique qui produit tandis que Nicolas se concentre sur le volet marketing ainsi que sur la communication et la comptabilité. Il en a fait son activité principale. "Nous serons présents lors d’événements pour des dégustations. L’idée serait de se développer en touchant Namur et Liège puis l’ensemble du pays. La proximité de la France constitue aussi une piste."

Pour bien distinguer les deux bières, de nouvelles étiquettes ont été réalisées. La volonté de Nicolas est aussi de faire découvrir ses produits prochainement le dimanche matin dans les locaux de la rue de Condé (n°28 B), histoire de voir…si ça goutte !

Infos sur la page Facebook La Goutte et sur https://lagoutte.beer/