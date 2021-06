Le bâtiment de 4000 m² est en cours de construction. Un parcours santé accessible au grand public sera conçu autour de la caserne.

La zone de secours de Wallonie picarde va se doter de trois nouvelles casernes pour un montant de 19,5 millions, soit 6,5 millions chacune. Les responsables de la zone ont mené la visite de la future caserne de Blaton, en cours de construction.

"Le bâtiment devrait être fermé dans un mois et nous espérons une occupation pour janvier 2022", explique Marlène Buts, responsable des bâtiments pour la zone Wapi.

Le bâtiment fait 4000 m², dont 2000 seront dévolus aux véhicules. Le terrain en lui-même s’étend sur 13 000 m².

Olivier Lowagie, commandant de la zone, a précisé que cette caserne était conçue pour accueillir 20 personnes au niveau de la garde. "Dans un premier temps, on sera à dix ici. Il s’agit d’un outil qui est prévu pour les 30 ou 40 prochaines années. Il comprendra bien entendu un garage pour le stationnement des véhicules. Sur la partie gauche, on retrouvera au rez-de-chaussée des vestiaires, un bureau qui pourra servir de salle de réunion ainsi qu’une salle polyvalente pour les formations et les festivités comme la Saint-Nicolas. A l’étage, il y aura toute la partie dédiée au repos avec dix chambres de deux personnes, un réfectoire et une salle de fitness ainsi que les bureaux des chefs de poste. Pas de partie administrative en vue puisque celle-ci est regroupée sur le site d’Orcq."