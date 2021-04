Le nombre de chiens adultes qui pourraient être accueillis sera de maximum 30.

Le dossier est sensible. En janvier dernier, la société Happy Dogs située à Blaton avait demandé la régularisation d'un élevage professionnel de chiens bergers australiens de 36 femelles reproductrices et 4 mâles dans un établissement existant. Dans un premier temps, le collège de Bernissart avait remis un avis défavorable.

Parmi les arguments retenus, le collège estimait que "le projet, étant situé en zone forestière et en zone agricole, nécessite donc une dérogation au plan de secteur, celle-ci n’est pas motivée. En termes de bien-être animal, le collège souhaite que ce genre d’exploitation ne soit pas autorisé au vu du nombre excessif d’animaux qui y seraient détenus."

Concernant la suite de la procédure, l’échevine Maud Wattiez, en charge de la communication, avait souligné : "elle est maintenant de la responsabilité du SPW Agriculture Ressources naturelles Environnement qui doit rassembler les avis d'autres structures spécialisées et qui, sur base des informations techniques reçues, doit aussi émettre un avis. Ensuite, le SPW transmettra son avis au collège communal qui devra prendre la décision d'accepter ou pas l'obtention de ce permis unique."

Aujourd’hui, qu’en est-il ? "Alors que chaque instance concernée par la demande de permis unique a eu l'occasion de rendre son avis, le collège communal devait envoyer pour ce 16 avril au plus tard et avaliser l'autorisation octroyée par le fonctionnaire délégué et par le fonctionnaire technique. Il a donc pris le rapport de synthèse et a analysé l'ensemble des avis, indique Maud Wattiez. Tandis que certains sont absents, tous les autres avis sont favorables et certains sont sous conditions. Ces derniers émanent du Département de la Nature et des Forêts, de la Direction de la qualité et du bien-être animal et du Département de l'Environnement et de l'Eau. Quant au collège communal de Bernissart, il remet un avis favorable sous conditions, principalement déterminées par sa conviction que le cadre légal actuellement d'application, soit l'Arrêté royal du 27 avril 2007 portant sur les conditions d'agrément des établissements pour animaux notamment et reprenant les mêmes normes de détention que le précédent de 1997, date d'un autre temps. En 2021, le rapport aux animaux a évolué et cela doit être pris en considération. Êtres sensibles, dont la présence est bénéfique pour beaucoup, les animaux doivent être traités de façon respectueuse et digne."

Le collège, précise l’échevine, a décidé d'imposer des conditions qui rejoignent certaines normes discutées dans le cadre de la révision de l'Arrêté royal. "Il faut savoir que la Ministre Céline Tellier est convaincue que la législation actuelle est trop faible et très éloignée des sensibilités d'aujourd'hui, raison pour laquelle elle proposera très prochainement un texte pour renforcer les règles."