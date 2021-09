Une journée de l’accueil temps libre se déroulera ce samedi 25 septembre dans le parc Posteau à Blaton. L’occasion pour tous les acteurs du domaine de l’enfance de se dévoiler. "Nous nous adressons aux enfants âgés de 2 ans et demi à 12 ans au niveau de l’extrascolaire, donc avant et après l’école durant la période scolaire, où un système de garderie est mis en place le matin et le soir, et également pendant les vacances, pour des activités culturelles et sportives", souligne Carine Platiau, coordinatrice ATL.

Durant la période scolaire, le mercredi après-midi, les enfants sont accueillis à l’île aux enfants. Pendant les vacances, l’île aux enfants propose aussi des activités toute la semaine. "Le public de l’île aux enfants est identique, à savoir de 2 ans et demi à 12 ans. L’île aux enfants développe des sorties culturelles et travaille également sur des thématiques en fonction de la période de l’année, par exemple le carnaval, l’hiver ou les droits de l’enfant prochainement", signale Carine Platiau.

La coordinatrice fait aussi le lien entre l’ATL et des structures comme le CRIE d’Harchies ou le centre omnisports du Préau dans le cadre d’activités sportives ou tournées vers la nature que ces organismes proposent. "Nous mettons au point des partenariats pour faire connaître au maximum les activités des uns et des autres et en faire profiter les enfants", assure Carine.

D’ailleurs, cette journée ATL qui se tient ce samedi de 10 heures à 18 heures se déroulera en partie sous la forme d’une véritable vitrine des associations. "Les clubs et les associations tiendront des stands. Au sein de la maison rurale et dans le parc, il y aura aussi des démonstrations sportives, poursuit Carine Platiau. Nous allons montrer de manière globale tous les services offerts par les associations et structures actives dans le domaine de l’enfance, comme l’AMO Graine. Il y aura aussi des séances de cinéma et la présence d’artistes de la région. Un espace jeunesse et santé sera également accessible."