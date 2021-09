Lancé en 2019 sous l’impulsion de Lydia Kotas et de Sylvie Demierbe, l’Alzheimer café de Bernissart poursuit les mêmes objectifs que ses homologues : rompre l’isolement, permettre un accès à l’information, faciliter la création d’un réseau, favoriser les contacts sociaux et encourager l’expression des émotions puisque pour les proches des personnes qui souffrent de cette maladie, pouvoir parler est très important. "En créant cette structure à Bernissart, nous voulons en arriver à des échanges entre villages, soulignait Lydia Kotas, infirmière de formation et enseignante à Saint-Charles Péruwelz, au moment du lancement.

L’Alzheimer café de Bernissart s’est très vite intéressé aussi au protocole disparition seniors qui implique les zones de police, les représentants du parquet, les CPAS, les maisons de repos et des prestataires de soins à domicile, sans oublier la Ligue Alzheimer. En Belgique, une personne âgée disparaît en moyenne tous les deux jours. La maladie d’Alzheimer occasionne des troubles comme par exemple la désorientation spatiale. Le vieillissement de la population ne devrait pas atténuer la tendance. En pareil cas, les services de secours doivent pouvoir intervenir très rapidement. C’est la raison pour laquelle une fiche préventive identitaire a été conçue dans le protocole.

Après-midi pour sensibiliser

Et ce protocole, il en sera notamment question ce dimanche 19 septembre à l’occasion d’une après-midi de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer qui se tiendra sur le parking de la maison de repos le New Beaugency à Blaton (rue d’Ellezelles) de 13 heures à 17 heures. "Il y a deux ans, nous avons signé la convention avec la ligue Alzheimer pour l’ouverture de l’Alzheimer café, rappelle Lydia Kotas. Ici, nous avons décidé de reprendre nos rencontres depuis peu, chaque deuxième mercredi du mois. Afin de redynamiser la structure après le Covid, nous souhaitions aussi marquer le coup en organisant une activité aux environs du 21 septembre, date de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. Il y aura un stand Alzheimer café tandis que la police expliquera le protocole disparition. Nous proposerons des jeux de mémoire et il y aura aussi la possibilité de se mettre dans la peau d’une personne âgée. C’est une première du genre pour nous."