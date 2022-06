A la barre du tribunal correctionnel de Tournai, le prévenu de 49 ans reconnaît avoir simplement répondu à l'agression de la victime. "Il est venu vers moi en m'injuriant car je faisais du bruit en voulant difficilement refermer le coffre de ma voiture. Il faisait noir mais, je voyais bien qu'il tenait un objet dans la main. J'ai même tiré deux fois en l'air pour lui faire peur et le faire reculer". Selon le représentant du ministère public, le prévenu a eu une réaction de cow-boy. "Alors que deux tirs ont été portés, il n'a pas l'air de trouver les faits graves et les minimise".





"Sa réaction était disproportionnée"



Cédric, possédant six antécédents judiciaires, une peine de 15 mois de prison a été requise à son égard. Le représentant du ministère public ne s'est cependant, pas opposé à un sursis probatoire. Le conseil de la défense n'a pas hésité à rappeler durant sa plaidoirie que les déclarations selon lesquelles le prévenu aurait fait du bruit avec son coffre, ont été confirmées par la compagne de la victime. "Lorsqu'il a vu Francis, arrivé d'un pas décidé afin de l'agresser, il a pris l'arme pour se défendre. Il faut donc tenir compte du contexte. Mon client est bien conscient que sa réaction a été disproportionnée". Un sursis simple a été sollicité à titre principal. Le jugement sera prononcé le 8 septembre.

Le moment convivial autour d'un étang de pêche a tourné au cauchemar pour Francis (prénom d'emprunt) et sa famille. Effectuant de la pêche de nuit courant de l'été de 2020, la victime avait installé sa tente à 50 m de celle de Cédric (prénom d'emprunt). Beaucoup d'agitation et de bruits provenaient de l'emplacement du prévenu. Des bouteilles de bière étaient par ailleurs, jetées au sol et le volume de la musique atteignait son maximum. Poliment, la victime est allée s'adresser à Cédric et à son fils afin de diminuer le vacarme. Une fois dos au prévenu, il a été violemment frappé à deux reprises à l'arrière du crâne avec la crosse d'une arme. En tentant de fuir, Francis a reçu des projectiles au niveau du ventre et du pouce. "i", avait déclaré le prévenu lors de son audition.