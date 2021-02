La commune a fait l’acquisition l’an dernier du moulin de Blaton et un magasin de produits en vrac y était envisagé alors que l’objectif était aussi, si possible, d’y réintroduire une activité meunière.

L’édifice, bien visible dès qu’on sort de l’autoroute, était dans le viseur de la commune depuis un petit moment. L’acquisition avait été réalisée en 2018 mais le dossier a connu des péripéties. Un jugement en appel a été rendu fin juin 2020 et les lieux ont été libérés de toute occupation. Une réunion a aussi été organisée sur le site en octobre dernier pour bien délimiter les emprises respectives des différents riverains.

"Avec cette acquisition, on va pouvoir s’atteler à la mise en sécurité du bâtiment, souligne Lucile Savignat, coordinatrice tourisme et événements pour la commune de Bernissart. Il existe aussi une fiche-projet dans le cadre du programme communal de développement rural. Une rencontre avec Foodwapi est prévue ainsi que des recherches pour intégrer ce patrimoine dans une dynamique de circuit court autour de l’activité meunière."

Par ailleurs se pose la question de l’accès au moulin lorsque le site aura été réhabilité. Une solution est en passe d’être trouvée afin que l’agriculteur ne soit pas trop dérangé.

"Je comprends la préoccupation du fermier et il n’y a pas d’inconvénient à ce que l’accès se fasse un peu plus loin, a indiqué le bourgmestre, Roger Vanderstraeten. Un géomètre a quoi qu’il en soit été désigné. Nous avons fait une proposition d’accès via la voie rapide avec aussi un aménagement, qui a reçu l’aval du SPW, pour pouvoir déplacer l’accès au moulin 50 mètres plus loin pour ne pas embêter l’agriculteur."

Perche Couverte aussi



La fondation rurale de Wallonie entend réhabiliter ce moulin avec un projet de modernisation de l’intérieur. "Des écoles ont été contactées dans le cadre de ces aménagements", a encore précisé Roger Vanderstraeten.

En matière de patrimoine toujours, le dossier de rénovation de la Perche Couverte est en bonne voie. Lucile Savignat l’a confirmé. "Le dossier complet est finalisé et a été introduit auprès du pouvoir subsidiant. Nous sommes en attente d’un accord pour lancer le marché."