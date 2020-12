La majorité leuzoise avait décidé d’inscrire un budget participatif de 6000 € visant à soutenir des projets citoyens. Plusieurs dossiers de candidature avaient été rentrés et c’est finalement le projet Aire de rencontres et de jeux à Blicquy porté par la Jeunesse de Blicquy qui a raflé la mise.

Ce projet propose l’amélioration du cadre de vie et la contribution à la cohésion sociale intergénérationnelle dans le village de Blicquy via l'aménagement de l'espace de l'ancien musée avec installation d'un banc et d'une balançoire, plantation d’arbres et arbustes, tournois sportifs entre les habitants, petits rassemblements entre citoyens et création d’hôtels à insectes par les villageois.

La Jeunesse de Blicquy remporte donc la somme de 6000€ pour concrétiser son projet.

Le jury se rassemblera début 2021 pour lancer l’appel à projet pour le budget participatif suivant. Attention, quelques modifications seront apportées au règlement pour le dépôt des projets.

Infos au 069/669880 ou au 0488/570917.