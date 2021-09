L'association Blicquy Vit va organiser une balade gourmande à la découverte des saveurs locales le 12 septembre. Un bon moment à passer en famille ou entre amis et qui mêlera patrimoine, nature et gastronomie.

"Il y aura sept étapes gourmandes tout au long du parcours de 10 kilomètres avec possibilité de déguster un petit-déjeuner, un apéritif, deux entrées, un plat, du fromage et une glace, confie Jean Baisipont, mémoire vivante de Blicquy et par ailleurs brasseur de haut vol très connu dans le village. Le circuit fait 10 kilomètres mais il y aura aussi moyen pour celles et ceux qui le souhaitent de passer par d’autres points et de faire une vingtaine de kilomètres au total. Le départ se fera près du château et on partira ensuite vers Aubechies. A chaque étape du circuit, une dégustation est programmée. L’objectif est de découvrir Blicquy et les villages voisins, que ce soit à pied ou à vélo."

Alors que de nombreuses associations sont à la recherche de bénévoles et qu’il n’est pas toujours évident de trouver des bonnes volontés pour organiser des manifestations, Jean Baisipont tenait à mettre en avant le dynamisme des gens du village. "C’est important pour Blicquy de conserver cet état d’esprit pour continuer à faire vivre le village."

Les départs se feront de la place de Blicquy entre 8 h 30 et 11 heures. Les inscriptions (35 € pour les adultes, 15 € pour les plus de 12 ans et 5 € pour les plus de 6 ans) se font jusqu’au mardi 7 septembre au 0476 214295 (après 16 h).