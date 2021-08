La Ville de Péruwelz signale que la société TRBA va procéder à la pose de nouvelles conduites d'eau à la rue Saint-Amand, à Bon-Secours. Ces travaux sont programmés entre le lundi 16 août à 7 heures et le vendredi 15 octobre à 17 heures.

Durant cette période, la circulation dans la rue de Saint-Amand se fera uniquement dans le sens Péruwelz vers Bon-Secours, dans la portion entre le carrefour avec la rue du Cimetière et le carrefour avec l'avenue de la Basilique. En outre, la vitesse sera limitée à 30 km/h.

Dans ce cadre, une déviation sera mise en place au départ du carrefour formé par la rue de Saint-Amand et l'avenue de la Basilique via celle-ci et la rue Emile Baijot.

L'arrêt et le stationnement seront interdits du lundi au vendredi entre 7 heures et 17 heures dans la portion de voirie concernée par le chantier.